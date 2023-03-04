أكدت مصادر سياسية عليمة في تل أبيب أن قيادات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة هي التي تقف وراء قرار البيت الأبيض مقاطعة وزير المالية الإسرائيلي، في أثناء زيارته لواشنطن، التي ستبدأ الأحد، ولذلك قررت إدارة الرئيس جو بايدن ألا تلتقي وزيرة الخزانة جانيت يلين، معه على عكس التقليد التاريخي في العلاقات بين البلدين.

مصادر في السفارة الإسرائيلية في واشنطن قد أشارت إلى موجة غضب وتصاعد في احتجاجات المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة على سموتريتش وخطابه السياسي ولذلك قررت محاربة زيارته إلى واشنطن وكشفت أن أهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة بما ذلك اللوبي الإسرائيلي القوي "آيباك" الذي يعتبر أقوى لوبي في الولايات المتحدة.