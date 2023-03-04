يخاطب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مؤتمر العمل السياسي المحافظ "سيباك" الذي بدأ أعماله السنوية، وفي الوقت الذي يشهد فيه المؤتمر مشاركة حفنة من الوجوه اليمينية المحافظة البارزة كالرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو وممثلين عن الحكومة اليمنية في المجر، غاب عن أعماله، هذا العام عدد من الوجوه السياسية الأميركية التي اعتادت الحضور. ولعل أبرز هؤلاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي تضعه استطلاعات الرأي في طليعة منافسي ترمب المحتملين على الرئاسة. كما يغيب حاكم ولاية فرجينيا غلين يونغكين، الذي اعتبر فوزه عام 2021 نموذجاً للجمهوريين وحاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، الذي يرى فيه البعض منافساً محتملاً آخر لترمب. حتى إن محطة "فوكس نيوز" التي تُعدّ المحرّك الإعلامي للحزب الجمهوري منذ فترة طويلة، نأت بنفسها عن الحدث، ولم ترعه إعلامياً.

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز، زيارة للولايات المتحدة وعقد اجتماعاً خاصاً مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، في وقت تعبر فيه الولايات المتحدة وألمانيا بشكل أكثر صراحة عن مخاوفهما من تخلي الصين عن حيادها وتزود روسيا بالأسلحة خلال حربها في أوكرانيا. وهذه الزيارة هي. وعلمت الولايات المتحدة وألمانيا معاً بشكل وثيق لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية. وسيكون الحفاظ على التدفق المتواصل للأسلحة إلى كييف أمراً بالغ الأهمية في السنة الثانية من الحرب.