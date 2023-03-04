مؤشرات عديدة من مكاتب أحزاب نافذة في العراق، منحت الأرضية لحكومة محمد شياع السوداني، ستتعرض لتغييرات حادة، لظروف محتلفة، أهمها احتمالات مرتفعة بعودة نشاط زعيم "التيار لصدري" مقتدى الصدر، والتقاطع الحاد بين أقطاب "لإطار التنفسي".

تُعزز مصر تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة "الإرهاب". وبحث سفير مصر في بروكسل الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الفريق هيرفي بليجو، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في "مجالات الأمن والدفاع، وقد أعرب المسؤولين الأوروبيون عن "تقديرهم لجهود مصر من أجل تحقق السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط"، مع تأكيد اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون معه، خصوصاً في مجال مكافحة "الإرهاب" أخذاً في الاعتبار الرئاسة المشتركة لمصر لمكافحة "الإرهاب" الذي سينعقد اجتماعه التنسيقي في القاهرة مطلع أيار المقبل بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.