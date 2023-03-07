لبنان الحر

التقى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وبحثا في الحلول المناسبة لمسألة تجنيس اللاعب الأميركي عمري سبيلمان لحساب المنتخب اللبناني المشارك في كأس العالم المقبلة في كرة السلة.

صوت لبنان

أكّد رئيس حركة "النهج"، النائب السابق ​حسن يعقوب​، أنه "بعد إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ دعمه لترشيح رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​، بدأت مرحلة تحديد المهل للفراغ الرئاسي"، موضحاً أنه على الرغم من إعلانه الاسم الذي عادة لا يتراجع عنه، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً للنقاش".

radio orient

شدد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، على أن "للسعودية دور كبير في دعم لبنان، فهي لطالما رعت لبنان، وحمته خلال السنوات الأخيرة بخمس مظلات، بدءاً من إعلان جدة مروراً بالمبادرة الخليجية واجتماع نيويورك والبيان السعودي - المصري المشترك، وصولاً إلى البيان السعودي - القطري المشترك". مؤكداً أن "هذه المظلات تعد شبكة أمان دولية للبنان وخريطة طريق لإنقاذه من أزمات.

اذاعة النور

طالب النائب محمد سليمان، الجيش والقوى الأمنية لملاحقة قطاع الطرق والسارقين على اوتوستراد منجز - العبودية"، لافتاً الى أنه ازدادت عمليات السلب والنهب والتعدي يومياً على أوتستراد منجز- العبودية والذي يربطها ببلدات دريب والمشاتي ووادي خالد - أكروم".

صوت المدى

رأى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ، أن "الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان لا يعرقل مسار ملفه في الخارج"، معتبراً أن "ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الأوروبي إذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد أن بإمكان القضاء الأجنبي أن يتخذ التدابير والإجراءات والقرارات تبعاً لما تتوصل إليه تحقيقاته".