لبنان الحر

أشار عضو تكتل" لبنان القوي" النائب أسعد درغام، إلى أنه "شددنا اليوم خلال اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بحضور الوزير بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وطالبنا الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين التمويل اللازم".

صوت لبنان

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفيرة الفرنسية آن غريو، الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

radio orient

زار رئيس لجنة الأشغال العامة، النائب ​سجيع عطية​، مؤسسة ​كهرباء لبنان​، والتقى مديرها العام ​كمال حايك​، وبعد التداول تم التوافق على "الطلب من الفرقاء السياسيين المساعدة بالإيعاز للمناصرين الدفع لنجاح خطة الكهرباء.

اذاعة النور

أطلع وفد حراك متقاعدي قوى الأمن الداخلي، نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة ​الشيخ علي الخطيب​ في مقر المجلس على مطالبهم ومعاناتهم جراء الأزمة المعيشية وتردي الوضع الاقتصادي. وسلم الوفد مذكرة بالمطالب الذي وعد الخطيب بمتابعتها مع الجهات المعنية.

صوت المدى

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​​جورج عدوان​، إلى أننا "أعطينا وعداً يتعلق بقانون استقلالية القضاء، والذي استلمناه في أواخر عام 2022 بعدما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وأبدى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​ بعض الملاحظات".