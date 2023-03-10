لبنان الحر

أشار ​وزير الصناعة​ في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جورج بوشكيان​ إلى "أن ما شهدناه من أضرار كبيرة جرّاء الزلزال المروّع في تركيا وسوريا والذي أوقع عشرات آلاف الضحايا بينهم لبنانيون، يؤكد أهمية التزام المواصفات كعنصر أساسي في تأمين حياة الانسان وسلامته العامة، وهذه المواصفات هي بمثابة بوليصة تأمين تضمن النظام والانتظام العام في كل أمور الحياة".

صوت لبنان

أعرب النائب غسان سكاف، عن "خشيته من خروج ‎لبنان من روزنامة اهتمامات الدول"، لافتاً الى أن "خارطة أولوياتنا دفعتنا إلى تلبية الدعوة الرسمية من دولة ‎السويد مع ‎وفد نيابي".

radio orient

حذر رئيس نقابة مستوردي السيارات المُستعملة إيلي قزّي في بيان،من ان "قطاع السيارات يلفظ أنفاسه الأخيرة"، مطالبا المسؤولين بـ"تجميد العمل فوراً برفع الدولار الجمركي الأخير وفتح أبواب النافعة من دون أي تأخير"، محذرا من ان "استمرار إقفال النافعة سيقضي على ما تبقى من قطاع السيارات وسيشرّد آلاف العائلات ويعطّل عشرات المصالح والقطاعات المرتبطة به".

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الوزير السابق ​غازي العريضي​، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وعرض مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ​زياد مكاري​، الأوضاع العامة، وشؤوناً متصلة ب​وزارة الاعلام​.

صوت المدى

أشار رئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ النيابية النائب ​سيمون ابي رميا​، بعد اجتماع اللجنة، الى أننا "تابعنا ملف امكانية انضمام اللاعب الاجنبي أوماري سبيلمان الى المنتخب الوطني في كرة السلة للمشاركة في بطولة العالم ضمن احترام الاصول الدستورية والقانونية".