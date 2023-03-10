أصيب 3 إسرائيليين على الأقل، مساء الخميس، في إطلاق نار وقع في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية "تحييد" مطلق النار، أي قتله. وقد تمت هذه العملية عندما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في 3 مواقع في المدينة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي الحال أوقفوا تظاهراتهم وتفرقوا. وظهر قائد شرطة تل أبيب، عامي إيشد، الذي كان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد أقاله قبل ساعات، بسبب مسايرته للمتظاهرين، لكنه قاد عملية التحقيق في العملية، وقال إن الشاب الفلسطيني أطلق الرصاص على المارة في الشارع المركزي في وسط تل أبيب، فأصاب الثلاثة بجروح متباينة، أحدهم في حالة خطيرة جداً، وإن رجال شرطة كانوا في عطلة قتلوه. وقال إن قواته أخذت بالاعتبار خطر عمليات كهذه في تل أبيب، خصوصاً إبان التظاهرات، ونجحت في منعها حتى الآن. وسيُجرى تحقيق لمعرفة ظروف تنفيذ هذه العملية.

تمكَّن المتظاهرون المحتجّون على خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، من التشويش على رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإيطاليا، فاضطر إلى تأجيلها ساعتين، كما اضطر إلى إجراء لقاء مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مطار بن غوريون الذي طالب نتنياهو بلجم خطة الانقلاب على القضاء. وكانت قيادة المظاهرات قد قرَّرت تصعيدَ الاحتجاج على الانقلاب الذي تمارسه الحكومة عبر مشروعات قوانين لتغيير منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. وقالت إنَّ الأسبوع العاشر في حملة الاحتجاج سيشهد شكلاً غير مألوف من الاحتجاج، وأبقت وسائل الاحتجاج سرّية. وأطلقت على اليوم اسم "يوم المقاومة الوطني للديكتاتورية في إسرائيل".