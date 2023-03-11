لبنان الحر

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، خلال احتفال توقيع اتّفاقية تعاون بين الوزارة وجمعية التجارة العادلة في لبنان "Fair Trade Lebanon"، على "أهميّة هذا المشروع الذي يصبّ في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل بين 80 و90% من المؤسسات اللبنانية. كما يهدف المشروع إلى مساعدة الصناعيين على اعتماد طرق إنتاج حديثة ومميّزة تساعدهم على تصدير منتجاتهم إلى الخارج وتسويقها وبيعها بالعملة الصعبة".

صوت لبنان

أكّد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، أنّ "القروض القديمة الّتي كان يقدّمها المصرف لا تزال مستمرّة، لكنّنا نحاول تنويع المصادر، والأسبوع المقبل سنوقّع مذكّرة تفاهم لمعالجة مياه الصرف الصحي".

radio orient

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أنه التزاما بقراره المتعلق ‏بسداد بدل الانتاجية للمعلمين في المواعيد المحددة، أنجزت المديرية العامة للتربية والوحدات الفنية التابعة ‏لها الإجراءات الإدارية والمالية لتحويل الدفعة الأولى بالدولار النقدي إلى نحو 57 ألف مستفيد من أفراد ‏الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية بدوامي قبل الظهر وبعد الظهر، وتم ‏إبلاغ اللوائح الاسمية وارقام الهاتف إلى اليونيسف وشركة تحويل الاموال ‏OMT‏ ، وقد بدأت إشعارات ‏القبض بالوصول إلى أرقام هواتف المستفيدين .‏

اذاعة النور

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أن "​الثروة النفطية​ و​الغازية​ في مياهنا البحرية تشكل لنا بصيص أمل في أن نخرج مما نحن فيه، كما نحتاج إلى انتظام سياسي وإداري ودستوري للدولة ومؤسساتها لترعى شؤون المواطنين، وهذا لا يمكن أن يحصل ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك تشكيل حكومة جديدة، التي من شأنها أن تضع خطة اقتصادية للنهوض من الأزمة المالية والنقدية التي يعيشها اللبنانيون".

صوت المدى

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب المفوّض العام للاونروا فيليب لازاريني الذي قدم له المدير الجديد للاونروا في لبنان، وكانت مناسبة لتبادل الآراء حول سياسة لبنان تجاه الفلسطينيين والوضع المالي للاونروا.