لبنان الحر

استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش "باسمه وباسم مجلس النقابة، الاعتداء غير المسبوق على قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية، وتحطيم معظم المعدات الطبية وغرف الأطباء والمعاينة، ما تسبب بتوقف القسم عن استقبال المرضى".

صوت لبنان

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم المهني والتقني​ الرسمي في لبنان الإستمرار بالإضراب، "بعد إستحالة وصول الحوافز بشكل كامل للمتعاقدين".

radio orient

أشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في لبنان، ​سليمان هارون​، إلى أن "المريض يدفع غالبية الفاتورة الاستشفائية، فتغطية الضمان ووزارة الصحة لا تؤمن إلا القليل القليل من الكلفة، في ظل دولار سوق سوداء وصل إلى 90 الف ليرة والمستشفيات بدأت منذ وقت طويل أي من عدة أشهر بوضع فواتير بالدولار".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب ​قبلان قبلان​، أن "في الشأن الرئاسي، للأسف دعونا للحوار والتوافق، فلم يستجب لهذه الدعوات، هم لا يريدون التوافق ولا يريدون ​الحوار​، ماذا يريدون؟ هل المطلوب منا أن نذهب الى المجلس النيابي وننتخب الرئيس الذي يريدونه؟ لا لن نقدم على هذا الأمر ولن ننتخب إلا الرئيس الذي يعيد الحياة لهذا البلد، رئيس يؤمن بوحدة لبنان ويؤمن بخياراته الوطنية اللبنانية والانسانية والعربية".

صوت المدى

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، ​فراس الابيض​، الى ان "ما نواجهه في قطاع الصحة انعكاس للاقتصاد، وقبل الأزمة كانت 70% من التكاليف تدفعها الدولة عبر ​وزارة الصحة​ والجهات الضامنة. اليوم موازنة وزارة الصحة بفعل الأزمة تراجعت 92 بالمئة وباتت قدرة هذه الجهات على تأمين التغطية ضئيلة جدا"ً، موضحاً أن "المساعدات التي تصل الى لبنان لا تستطيع أن تحل أزمة القطاع الطبي بشكل عام".