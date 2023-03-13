عُقدت في مسقط، أمس (الأحد)، الجلسة التاسعة للجنة التشاور الاستراتيجي بين سلطنة عُمان وإيران، وذلك في ظل أنباء عن جهود إيرانية لتنشيط قنوات التواصل مع الولايات المتحدة لعودة المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي، وسط إعلان إيراني، تلاه نفي أميركي، عن توصل البلدين لاتفاق لتبادل سجناء.

أعلنت السلطات الإيرانية توقيف أكثر من مائة شخص في إطار التحقيق بشأن سلسلة هجمات بمواد أدت إلى حالات تسميم طالت آلاف التلميذات وأثارت غضباً عارماً في البلاد. وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء: «جرى تحديد أكثر من 100 شخص كانوا متورطين في الحوادث المدرسية ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن الأشخاص الذين اعتقلوا في محافظات عدة.

أكدت تركيا أن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على مقاتلات «إف 16» أميركية الصنع وصلت إلى «نقطة إيجابية»، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها ليست عاجزة عن إيجاد البدائل حال عدم موافقة الكونغرس على تزويدها بها. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن المحادثات الجارية مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن التزود بمقاتلات «إف 16» وصلت إلى نقطة إيجابية، وإن الإدارة الأميركية تدعم تحقيق تقدم في هذا الملف.

تحولت المناطق المنكوبة بزلزالي 6 فبراير (شباط) في تركيا إلى ساحة للدعاية الانتخابية بشكل غير مباشر في اليوم الـ35 للكارثة بسبب تسابق المتنافسين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل، على الوجود فيها مجدداً، بعد أن تبين أن أجندة الانتخابات ستركز بالكامل على كارثة الزلزال.

توجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في سان دييغو، للتوصل إلى اتفاق دفاعي رئيسي. ويتضمن جدول اللقاء أيضاً البحث في شراء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية، بموجب اتفاق «أوكوس».

واصل كل من الطرفين الروسي والأوكراني تقديم حصيلة خسائر كبيرة في صفوف خصمه، في المعركة الدائرة بمدينة باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا. وتحدثت المصادر الأوكرانية الرسمية عن تحضير قوات كييف هجوماً مضاداً في مواجهة تقدم القوات الروسية بباخموت، وأيضاً عن صد عشرات الغارات في مناطق مختلفة؛ بينها زابوريجيا. ونقلت الخدمة الصحافية للجيش الأوكراني عن قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي قوله إن قواته تدافع عن باخموت بهدف «كسب الوقت» قبل أن تشنّ هجوماً مضاداً.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مجموعة «فاغنر» «سيطرت، خلال الأيام الـ4 الماضية، على الجزء الأكبر من شرق باخموت». وقالت إن «القوات الأوكرانية تسيطر على غرب المدينة وهدمت الجسور الرئيسية فوق النهر» الذي يعبرها.