يعقد البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، اليوم (الاثنين)، جلسته العامة الافتتاحية بمقره في باردو، غرب العاصمة التونسية فيما تخصص الجلسة لانتخاب رئيس للبرلمان خلفاً لراشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل. ويبدأ البرلمان جلساته في ظل جدل حول طبيعة علاقته ببقية المؤسسات الدستورية، والصلاحيات التي ستوكل له على مستوى مراقبة عمل الحكومة، ونوعية التوازنات السياسية.

أعلنت السلطات الموريتانية أن وحدة عسكرية مختصة في محاربة الإرهاب، نفَّذت عملية خاصة في منطقة صحراوية نائية، أمس، أسفرت عن مقتل 3 من أصل 4 عناصر من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، كانوا قد فروا من السجن المركزي بالعاصمة نواكشوط، منذ أسبوع. وجرى اعتراض السجناء الفارين في منطقة لمصيدي التي تبعد قرابة 400 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من العاصمة نواكشوط.

أكدت تركيا عزمها على مواصلة المحادثات الرامية إلى تطبيع علاقاتها مع النظام السوري في الفترة القادمة، معبرة عن أملها في أن تتفهم دمشق مخاوفها بشأن وجود «وحدات حماية الشعب الكردية» قرب حدودها. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: «ندعم استمرار المباحثات مع دمشق بعد الاجتماعات الفنية التي ستجري خلال أيام في موسكو بين نواب وزراء الخارجية وأضاف أكار، في مقابلة صحافية، الأحد، أن أنقرة تنتظر من دمشق أن تتفهم موقفها حيال «وحدات حماية الشعب الكردية» وتابع أن «تركيا ليست محتلة للأراضي السورية، ووجودها هناك يهدف إلى مكافحة الإرهاب.