لبنان الحر

عقدت اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل، وقد تابعت اللجنة مناقشة مواد القانون، لاسيما المتعلّق منها بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، التي قدمت عرضاً مفصلاً حول عائدات الدولة وتفاصيلها في السنوات المقبلة، محددة ما هو مرتقب من ايرادات، وكيفية توزيعها.

صوت لبنان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بيروت، بأن "​محافظ بيروت​ ​مروان عبود​ ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي حضره ممثل عن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وضباط ممثلون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، وبحثوا في الوضع الأمني في محافظة بيروت ومكافحة ظاهرة التسول في الشوارع كافة، وتطرقوا إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين".

radio orient

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، أن "موقفنا في موضوع الرئاسة لن يتأثرّ لا سلباً ولا إيجاباً بموضوع الاتفاق الايراني السعودي"، مشيرا الى ان "علاقتنا مع إيران هي علاقة تشاورية والاجواء التي يرخيها هذا الاتفاق تنعكس على كلّ المنطقة".

اذاعة النور

ترأس محافظ النبطية حسن فقيه اجتماعا اقتصاديا– معيشيا قبل حلول شهر رمضان المبارك وحضره رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية بالتفويض محمد بيطار رئيس مصلحة الصحة الدكتور علي عجرم ، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين مغربل ، رئيس نقابات تجار الخضار والفاكهة في النبطية جهاد الدقدوق ، وممثلا جمعية تجار النبطية كامل صباح ومحمد شمس وممثل تجار اللحوم في النبطية محمد كلوت وممثل الساعباء ويكفيه ما يعانيه ئقين العمومين أبو حبيب قبيسي .

صوت المدى

أعلنت منظمة "اليونيسف"، أنها "تقدم مع المجتمع الدولي، الدعم لوزارة التربية والتعليم العالي من أجل ضمان حصول الأطفال والمعلمين وإدارات المدارس على ما يحتاجون إليه للعودة إلى التدريس والتعلم الحضوري. فقد حولت، الأسبوع الماضي، 13.7 مليون دولار أميركي الى صناديق المدارس ولجان الأهل في 1074 مدرسة رسمية بينها 342 مدرسة تعمل في دوام بعد الظهر، وبدأت تحويل الدفعة الأولى من بدل الإنتاجية ل 13,160 من الأساتذة المستعان بهم والموظفين الإداريين، بالإضافة الى صرف رواتب جميع الأساتذة المستعان بهم".