لبنان الحر

أشار النائب الدكتور ​بلال الحشيمي​ إلى أنه "كان وما زال من أول المطالبين بضم كل قرى وبلدات قضاء زحلة إلى كهرباء زحلة"، وقال: "هذا ما ترجمته بالتوقيع على مشروعي القانونين مع زملائي نواب القضاء، الذي يلحظ تضمين أي مناقصة موضوع ضم كل القرى والبلدات".

صوت لبنان

رأى النائب السابق سيزار المعلوف أن "الثورات يديرها العملاء، وينفذها الشجعان ثم يركبها الجبناء والزعماء، فمن سخرية القدر أن تتدهور أحوال الناس إلى هذا الحد بعد ​ثورة 17 تشرين​، وتتحسن أحوال المسؤولين والفاسدين على حساب الوطن والمواطن. أين هم الثوار اليوم بعدما أصبح لديهم 13 نائب في مجلس النواب؟

radio orient

أشار النائب طوني فرنجية إلى أنه "من يعاير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بأنه سيكون امتداداً لعهد الرئيس السابق ميشال عون هو نفسه من انتخبه وأوصله إلى رئاسة الجمهورية".

اذاعة النور

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، إلى أننا "اليوم موجودين في الدوحة من أجل تعزيز الثقة مع المحيط العربي من البوابة الزراعية، ونحن كقوة سياسية نؤمن بالحوار ولا شيء سوى الحوار".

صوت المدى

وقّع زير التربية في حكومة تصريف الأعمال، ​عباس الحلبي​، ​البروتوكول​ المتعلق بمعادلة الشهادات للطلاب العراقيين، وتم تسليم النسخة الموقعة للوفد الوزاري العراقي، لتسلم إلى وزير التعليم العالي العراقي ويوقع عليها لتصبح الاتفاقية رسمية بين الجانبين.