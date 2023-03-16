هل تحل الصين محل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد الخطوة الدبلوماسية بين السعودية وإيران؟

سايمون هندرسون ١٣ /3/ ٢٠٢٣

قد يكون للتطور المفاجئ الذي حصل بين السعودية وإيران علاقة أكبر بحل حرب اليمن من تأنيب إدارة بايدن، ولكن استيعاب التداعيات الكاملة سيستغرق وقتاً.

عادةً ما تكون الأخبار، ولا سيما المتفرقات الدولية، إما جيدة وإما سيئة. ولكن في 10 آذار، في حوالي الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت العاصمة الأمريكية واشنطن، برزت أنباء يمكن القول إنها "صادمة". فبعد سبع سنوات من غياب العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، أُعلِن أن البلدين سيُقدِمان على "تطبيع" علاقاتهما. وكانت الصين هي الطرف الجامع الذي قرّب الجانبين.

في ذلك الصباح، صادف أن عقدتُ اجتماعيْن مع شخصيْن غالباً ما أتحدث معهما عن إيران. ولم يكن أيٌ منهما قد سمع الأخبار قبل أن أنقلها لهما؛ وفي البداية اعتقد كلاهما أنني قد أمزح معهما. وبدا واضحاً لي أنهما يحاولان استيعاب المعلومات ومعرفة ما قد تعنيه.

من المحتمل أن يؤدي هذا التمرين حول تداعيات التطور الذي طرأ إلى إبقاء جزء كبير من مجتمع السياسة الخارجية في واشنطن منشغلاً هذا الأسبوع. وهذا لا يعني أن بعض النظريات لم تُعرض بالفعل بالتفصيل، سواء في الصحف أو على الإنترنت. فواشنطن منعَمٌ عليها بمفكرين سريعين (الذين ربما يرغب بعضهم في توجيه المعلومات لصالحهم).

ويبدو أن التحليل السائد هو أن الرياض قررت العمل مع طهران بسبب الجفاء مع إدارة بايدن وقلة الدعم الذي تتلقاه السعودية منها ومن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي. ويبدو أن ما تذمرت منه السعودية مؤخراً هو رد واشنطن الضعيف على الأنباء التي أفادت بأن إيران تخصّب اليورانيوم إلى مستوى أدنى بقليل من 84 في المائة، وهو مستوى قريب جداً من درجة صنع قنبلة نووية. فما الذي حدث إذاً لوعود البيت الأبيض بعدم السماح لإيران بصنع قنبلة نووية؟