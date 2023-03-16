لبنان الحر

أشار النائب حسن مراد، إلى أنّ "الحكومة مسؤولة عن ال​سياسة​ المالية للدولة ووقوفها موقف المتفرج هروب إن لم يكن تواطؤ".

صوت لبنان

أشار رئيس جمعية "نورج"، ​فؤاد أبو ناضر​، "بعد ثلاثة أيام من افلاس ​بنك سيليكون فالي​، تمت حماية ​أموال المودعين​، وتم صرف المديرين التنفيذيين في البنك، وتم احتواء جزء من الخسائر من خلال شطب رأس المال الحالي للبنك write-off، اذاً من المساهمين wipe-out".

radio orient

ذكر النائب فؤاد مخزومي أنه "بعد أن أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا بتعديل التعميم رقم 158 الذي يفيد المودع من 400 دولار نقدا و400 دولار على سعر 15 ألفا، وبما أنه لم يجر تعديل التعميمين 151 و158، توجهت إلى الحكومة بسؤال يتعلق بـ"السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية".

اذاعة النور

حذّر عضو تكتّل "الاعتدال الوطني"، النّائب ​وليد البعريني​ من "انهيار المجتمع اللبناني بانهيار ​القطاع التربوي​ الذي يُعتبر البنيان الأساسي للبلاد والذي يواجه كمًّا من الأزمات التي أرهقت الأساتذة وأفقدتهم أدنى حقوقهم".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله والنائب السابق ادي معلوف، خلال زيارتهم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في زيارة دوري، على أهمية "الوقوف الى جانب الناس في ظل هذه الأوضاع المتردية وإجراء الاستحقاقات لما فيه خير لبنان واللبنانيين".