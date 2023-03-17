لبنان الحر

جزم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في مقابلة عبر "الجديد"، أن "القوات اللبنانية" لم تفاوض يوما رئيس تيار "المرده" النائب السابق سليمان فرنيجة على رئاسة الجمهورية لا الآن ولا بعد فراغ عام 2014 كما يروج بعضهم زورا، مضيفا: "أتحدى ابراز ورقة أو تسجيل موقف واحد لسمير جعجع أو "القوات" يدعم ترشيح فرنجية. بالطبع تواصلنا مع فرنجية، فلا شيء اسمه "يا ابيض يا اسود، يا لبن يا سمك". نحن نتحاور مع اطراف كثر ولكن ذلك لا يعني اننا نسلم بخياراتهم السياسية او ثوابتهم. قد نتواصل مع فرنجية كل اليوم ، والحمد لله طوينا معا صفحة الماضي، ولكن بالطبع ذلك لا يعني ابدا ان ثوابتنا السياسية تشبه ثوابته".

صوت لبنان

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان لمناسبة ذكرى استشهاد كمال جنبلاط.

radio orient

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مناسبة ذكرى القسم الذي اطلقها الامام الصدر في بعلبك في العام ١٩٧٤ البيان الآتي: "نقسم ألّا يبقى محرومٌ في لبنان أو منطقةٌ محرومة". يمينٌ ما برحت تتجدّد منذ أن ردّدتها الحناجرُ في بعلبك عام ١٩٧٤، رافعةً من هناك لواء العدالة الاجتماعية الشاملة."

اذاعة النور

اشار نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في كلمة القاها اليوم، خلال حفل تكليف فتيات في مدرسة البتول، الى "اننا اخترنا كـ"حزب الله" مع حركة "أمل" أن "ندعم مرشحاً لا يمثِّل تحدياً لأحد، لأنَّ الوزير سليمان فرنجية شخصية وطنية، هو لم يطرح المواجهة مع أحد ويتحدث مع الجميع وهو منفتح على الخليج وعلى العرب ومنفتح على الغرب وعلى كل الدول وليس له خصومات وليس لديه أعداء، بينما اختار بعضهم مرشح التحدي ومن أول يوم شَهرَ سيف العداء ضد الوطنيين والمقاومين ومن يريدون مشروع التحرير وأعلن ذلك جهاراً نهاراً".

صوت المدى

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله والنائب السابق ادي معلوف، خلال زيارتهم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في زيارة دوري، على أهمية "الوقوف الى جانب الناس في ظل هذه الأوضاع المتردية وإجراء الاستحقاقات لما فيه خير لبنان واللبنانيين".