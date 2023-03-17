أصدرت القيادة الأوروبية في البنتاغون، الخميس، أول صور فيديو، رفعت عنها السرية، للحادث الذي أدى إلى سقوط الطائرة الأميركية المسيرة في البحر الأسود، بعدما صدمتها طائرة مقاتلة روسية. ويُظهر مقطع الفيديو الملون الذي تبلغ مدته 42 ثانية، مرورين عاليي السرعة لطائرة روسية مقاتلة من طراز "سو – 27"، وقيامها في كل مرة برش الوقود من حمولتها على الطائرة الأميركية، "ريبر أم كيو – 9". وقال البنتاغون إنه في المرور الأخير للطائرة الروسية، قامت بصدم الطائرة المسيرة، من دون أن تظهر في اللقطات عملية التصادم. وأضاف البنتاغون أن كاميرا المسيرة تعطلت لمدة 60 ثانية تقريباً، ثم يُستأنف الفيديو، وتظهر المروحة التالفة للطائرة.

تدخلت الشرطة في باريس، مساء اليوم الخميس، لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد، حيث تجمع آلاف المحتجّين على إقرار إصلاح نظام التقاعد، وفقاً لما ذكره مراسلو "وكالة الصحافة الفرنسية". وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت، ولا سيما بخراطيم المياه، بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة، وتسبَّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة.