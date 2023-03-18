لبنان الحر

شارك عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان في مؤتمر الهيئة العامة للجمعية البرلمانية الارثوذكسية الدولية في ليماسول، وأكد ان "لبنان كان على الدوام، ركيزة اساسية من ركائز وجود المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط رغم كل المشاكل الطائفية والقضايا التي واجهها في السنوات الأخيرة".

صوت لبنان

كرم المكتب الإعلامي في حركة "أمل" - اقليم جبل عامل الإعلاميين في جبل عامل بحفل فطور صباحي، برعاية نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، وحضور عضو مجلس النقابة واصف عواضة، المسؤول الإعلامي المركزي الدكتور رامي نجم، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل وعدد من أعضاء قيادة الاقليم والمسؤول الإعلامي للإقليم علوان شرف الدين. وتخلل الحفل نقاش حول الوضع الإعلامي العام.

radio orient

استقبلت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري في مجدليون، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شي، يرافقها وفد ضم "مستشار السفارة فادي حافظ والملحقة السياسية ايمي سميث وممثل عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "، حيث التقتهم الحريري في حضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب ، والطلاب "أمير حجازي وأليس الخوري وبراء شقير " المشاركين في برنامجي " YES" و"SUSI" المدعومَين من وزارة الخارجية الأميركية لتطوير قدرات الشباب وتنمية مجتمعاتهم.

اذاعة النور

أشار نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة، خلال حفل افتتاح مجمع أهل البيت - في بيروت، الى ان "وضعنا صعب، سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني أو الاجتماعي، وتتدهور الأحوال يوما بعد يوم أكثر فأكثر، والسبب المركزي أن المسؤولين والمعنيين في لبنان.

صوت المدى

تلقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري برقية من نظيره الكويتي عبد الرحمن المطيري، شكره فيها على "زيارته الكريمة لبلده الثاني دولة الكويت، ما كان له الأثر الطيب في نفوسنا والتي أسعدتنا كثيرا وأضافت الكثير من الخبرة والنجاح والتعاون، الأمر الذي ساهم دون شك في إثراء وتعزيز العمل المشترك، ويملأني التطلع إلى المزيد من التواصل ومد كافة جسور التعاون بين بلدينا الشقيقين .