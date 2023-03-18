قد تكون أبرز نتائج زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، تلك المتعلقة بتعثر جهود موسكو في الإعلان عن اختراق كبير في مسألة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. ربما كان الكرملين يأمل في أن تسفر المحادثات عن اتفاقات واضحة في هذا الشأن، خصوصاً أنه وجه إشارات واضحة أثناء إعداد الزيارة أنه يولي أهمية كبرى لهاذا المسار. تحدث أيضاً عن اتفاقات على تعاون اقتصادي وتجاري كبير، وأكد اعتراف بلاده بـــ الحدود الروسية الجديدة.

أكدت فرنسا أنها "تُشجع على الحوار" في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، وقد تزامن ذلك مع إشارة إثيوبية لإمكانية "الحل التفاوضي" مع مصر والسودان بشأن ملف السد. ودعت أديس أبابا للتوصل إلى "حل تفاوضي" بشأن قضية السد. وأكدت الخارجية الإثيوبية التزام أديس أبابا بالتوصل لتسوية في صالح الجميع". وأكد السفير المكلف بالتواصل باللغة العربية بالخارجية الفرنسية، باتريس باولي، خلال زيارته إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الدوري للسفراء الفرنسيين في الشرق الأوسطـ، أن "فرنسا تُشجع الحوار بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق فيما بينها".