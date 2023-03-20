لبنان الحر

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنّ المسؤولين السياسيين، عليهم ألا ينسوا أن "العمل السياسي هو خدمة الإنسان، كل الإنسان"، معتبرًا أنّ "من شأن السلطة السياسية تعزيز الترابط والتكامل بين المواطنين".

صوت لبنان

اكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أن "زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى الكويت هي زيارة وطنية للتأكيد على العلاقة التاريخية بين لبنان والكويت وعلى علاقات لبنان مع العالم العربي".

radio orient

أعدّ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة دراسة قانونية تناولت الجانب الدستوري المتعلق بعمل الحكومة في ظل "تصريف الأعمال" وسط الجدل الدائر حول الاجتماعات والقرارات التي تتخذها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تتولى "تصريف الأعمال" في فترة الشغور بموقع رئاسة الجمهورية.

اذاعة النور

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أن "التماس هلال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ سوف يتم التحري عنه بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21 آذار 2023م، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال".

صوت المدى

شارك رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في قداس عيد مار يوسف، في كنيسة مار يوسف في حارة حريك، في الضاحية الجنوبية.