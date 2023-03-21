لبنان الحر

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع وفد من صندوق النقد الدولي صباح اليوم في السرايا، في سياق البند الرابع للصندوق والذي يتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية لأي بلد، ومن ضمنها لبنان، وقبل صدور التقرير الاستشاري السنوي.

صوت لبنان

طالب رئيس حزب "التوحيد العربي " وئام وهاب المسؤولين اللبنانيين "بوقف المراهنات على اتفاقات خارجية فلا إيران ستنفذ مصالحي ولا السعودية ستنفذ مصالحك، ولنفكّر فقط بمخارج محلية توصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يبدأ عملية الإنقاذ، وتوقفوا عن الاستجداء، والشحاذة، وابدأوا بالتفتيش عن طرق الإنقاذ وهي كثيرة ومتوافرة"?

radio orient

عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، اجتماعاً، مع ادارتي شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" لوضع خطة إنقاذية طارئة لتأمين عدم انفصال المشتركين عن الشبكة الخليوية في ظل ارتفاع سعر صيرفة وسط الازمة التي تواجهها البلاد.

اذاعة النور

أطلقت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين "تحالف قياديات لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية"، وذلك خلال افتتاحها للمؤتمر الاقليمي المخصص لهذا الغرض والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان بتنظيم من برنامج الامم المتحدة للتنمية بالشراكة مع الحكومة الكندية.

صوت المدى

اوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم خلال لقائه وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار برفقة وفد من اصحاب المنتزهات السياحية في منطقة الوزاني، ان "اللقاء اليوم في وزارة السياحة لمعالجة مسألة اقفال المنتجعات بالشمع الاحمر، والذي نعتبره قرارا مجحفا ومعيبا، لان التعاطي مع هذه المنطقة يجب ان يكون بمستوى ومعنى الإنتماء الوطني الحقيقي، فالاستثمار وطني بامتياز قبل الاقتصاد لانه يقع على مثلث الحدود اللبنانية الفلسطينية السورية، وعامل تحد للعدو الاسرائيلي الذي يسعى الى انعدام الحياة في المنطقة، وفي وقت مثل هذه المنشآت اعادت الحياة الى الارض التي تحررت بدماء ابنائها وصمودهم.