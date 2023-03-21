تتأهب السلطات المحلية في عدد من الولايات لفرض تعزيزات أمنية، تحسباً لأي احتجاجات محتملة من قبل مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، فيما أكّدت الإدارة الأميركية أنه لا وجود لأي مؤشرات تدل على أن البيت الأبيض يستعد لمظاهرات عنيفة هذا الأسبوع. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع الأمني في البلاد، وذلك بعد أن أثارت دعوة الرئيس السابق لمناصريه بـ"التظاهر واستعادة البلاد مجدداً" مخاوف من أن تخرج أي مظاهرات من هذا النوع عن السيطرة، وتؤدي بالتالي إلى سيناريو مشابه لاقتحام الكابيتول في السادس من كانون الثاني من عام 2020.

أعلنت طوكيو أنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيصل، إلى كييف في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنّ كيشيدا "سينقل إلى الرئيس زيلينسكي احترامه لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني الذي يدافع عن وطنه تحت قيادته، كما سيعبّر عن التضامن والدعم المستمرّ لأوكرانيا من جانب اليابان ومجموعة الدول السبع" التي تستضيف اليابان اجتماعاتها لهذا العام.

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، قانونا يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين "كوفيد-19" ومختبر في مدينة ووهان الصينية. وشدّد الرئيس الأميركي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ "كوفيد-19" بما في ذلك "روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسا". وأضاف: "سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر مقدار ممكن من المعلومات".

قدّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خسائر تركيا جراء زلزال 6 شباط الماضي المدمّر "بنحو 104 مليارات دولار". وقال في مداخلة عبر الفيديو خلال المؤتمر الدولي للمانحين في بروكسل: "من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان وضعها الاقتصادي". وبالتنسيق مع السلطات التركية، نظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤتمراً لجمع الأموال وتنسيق عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، بعد أن دُمرت منازل ملايين الأشخاص في المنطقة المنكوبة بجنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، والتي يقطنها عدد كبير من اللاجئين أو النازحين بسبب النزاع السوري. وتجاوزت قيمة الأضرار المادية في تركيا وحدها 100 مليار دولار، وفق تقدير أولي للأمم المتحدة.