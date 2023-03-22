لبنان الحر

ذكّر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية علي دغمان، بـ"موقفه المشدد منذ أكثر من 5 سنوات، على ضرورة عودة سوريا الى الجامعة العربية، وأن تكون في الحضن العربي بدل رميها في حضن الارهاب".

صوت لبنان

التقى الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تم التشديد خلال اللقاء على "عمق العلاقات الثنائية بين البلدين"، كما جدد الرئيس القبرصي "تأكيد دعم لبنان داخل الاتحاد الاوروبي، في المجالات كافة".

radio orient

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار، في بيان حول ملف النازحين السوريين في لبنان، أنّه "بهدف إعادة تفعيل عمليّة العودة الطوعيّة للنازحين السوريين في لبنان، زار وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار الأسبوع الماضي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، حيث تمحور الحديث حول إعادة تفعيل هذه العمليّة وتذليل العقبات المحيطة بها على مختلف أشكالها ومصادرها".

اذاعة النور

أعلنت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية)، أنها مع شريكتها، منظمة إنترسوس، سلمت ثلاثة مشاريع يستفيد منها "أكثر من 240 ألفًا من سكان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت".

صوت المدى

أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، انه "بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الاضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات وذلك ابتداءً من صباح يوم غد 22 \ 3 \ 2023".