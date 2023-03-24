لبنان الحر

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال إلقائه البيان الوطني خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك، أن المياه بدل أن تكون سبباً للنزاعات بين الدول والشعوب، يجب أن تتحوّل حافزاً لنشر السلام والتعاون بين البشر وأداةً للتنمية المستدامة، لأنه لا حدود تحجبها ولا حروب تمنعها ولا إحتلال يحرم من يستحقها".

صوت لبنان

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له من قصر العدل في بعبدا، الى انه "بعد مثولي أمام القاضي نقولا منصور في الشكوى المقدمة من القاضية غادة عون تخليت عن حصانتي المكرسة دستورياً لأواجه القضاء المسيس في عقر داره".

radio orient

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش الى ان "هناك فريق عطّل الإنتخابات الرئاسية على مدى 11 جلسة ويقرر إحترام الدستور بحسب مزاجه، وهذا الأمر لن نقبل به بعد اليوم، وإن لم نحترم الدستور والمهل فلن ننقذ البلد، وما نراه لمصلحة لبنان هو الإتيان برئيس يكون على مستوى تحديات البلد، ونحن نعمل للخروج من مشهد الجمود والذهاب الى إسم يحظى بإجماع أكبر".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري الى ان "الجلوس إلى طاولة الحوار كفيل بتخفيض سعر صرف الدولار، ولا يمكن لأحد من الفرقاء اليوم أن يقول إنه غير مسؤول، بل على الجميع التوافق وأداء أدوارهم وحمل مسؤولياتهم لحلّ الأزمة".

صوت المدى

يواصل نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش، جولته الاوروبية لشرح تحديات القطاع الصحي في لبنان وحاجاته الملحة. والتقى مسؤولة العلاقات الخارجية في تجمع المستشفيات الباريسية فلورنس فيبير مع مسؤولة العلاقات الخاصة مع لبنان مارتين لوفين وبحث معهما في شؤون القطاع الطبي في لبنان.