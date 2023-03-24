أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس، أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتأمين ودائع البنوك الأميركية وسط اضطرابات تعصف بالنظام المصرفي في الولايات المتحدة. وقالت في كلمة معدة سلفا أمام اللجنة الفرعية للمخصصات المالية في مجلس النواب: "استخدمنا، كما قلت، أدوات مهمة للعمل بسرعة لمنع انتقال العدوى. وهذه أدوات بوسعنا استخدامها مجدداً". وأضافت "الإجراءات القوية التي اتخذناها تضمن أن ودائع الأميركيين آمنة. وبالتأكيد، سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر". وتحدثت عن التضخم الذي قالت إنه قد ينخفض في نهاية المطاف لأن ضغوط سلاسل التوريد تتقلص وكلفة الشحن تتراجع. وقالت أيضا إن التخلف عن سداد الديون سيقوض وضع الدولار كعملة الاحتياطي العالمية وإن عدم رفع سقف الدين العام سيؤدي إلى ركود أو ما هو أسوأ.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية اختبرت منظومة جديدة لهجمات نووية تحت الماء بتوجيه من الزعيم كيم جونغ أون. وذكرت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ اختبرت خلال الأسبوع الراهن غواصة "مسيّرة" قادرة على شن هجوم نووي، رداً على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأوضحت الوكالة أن الجيش الكوري الشمالي وخلال تدريبات استمرت من (الثلاثاء) إلى (الخميس) نشر واختبر منظومة أسلحة جديدة مهمتها "التسبب بتسونامي إشعاعي على نطاق واسع جداً" من خلال انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.