لبنان الحر

صدر عن النائب غسان حاصباني بيان قال فيه: "في قراءة للتقرير الأولي الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان هذا الأسبوع، يتبين ألا تقدم على مستوى الإصلاحات المطلوبة قبل توقيع اتفاقية مع الصندوق، خصوصا في ما يتعلق بموازنة ٢٠٢٣ والقوانين المطلوبة لترجمة خطة التعافي وتوحيد سعر الصرف وإدارة أصول الدولة بشكل أكثر شفافية وفعالية".

صوت لبنان

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، عصر اليوم، في دارته، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.

radio orient

زار وفد من "الجبهة السيادية من اجل لبنان" رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في دارته في الحازمية.

وتحدث بعد اللقاء النائب كميل شمعون وقال:" زرنا اليوم النائب ميشال معوض الذي هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وهذا الموقع ما زال شاغرا بسبب التجاذبات الحاصلة".

اذاعة النور

اشار رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين الى ان "وظيفتنا اليوم في شهر الله تعالى وفي شهر العطاء ان نزداد عطاء ان نزداد حضورا ان نزداد تضحية ان نزداد صبرا واستعدادا لمواجهة الصعاب".

صوت المدى

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، الذي عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية.