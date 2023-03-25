دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القوى الدولية الكبرى إلى تصعيد الضغط وزيادة الردع ضد إيران، وذكر حسابه على منصة "فيسبوك" أنَّ نتنياهو بحث، خلال زيارته إلى لندن، مع نظيره البريطاني ريشي سوناك، الملف النووي الإيراني، وأشاد بموقف بريطانيا الحازم في هذا الملف. كما بحث سوناك ونتنياهو التهديد الذي تشكّله إيران على الاستقرار الإقليمي، والتحديات الأمنية والدفاعية المشتركة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا. وناقش الزعيمان قلق بريطانيا وإسرائيل "الكبير" بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار، واتفقا على أنَّ الحكومتين ستستمران في العمل معاً من كثب لإدارة مخاطر الانتشار النووي