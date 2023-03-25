واصلت القاهرة الحشد عبر ساحات الأمم المتحدة، لموقفها المناوئ لمساعي أديس أبابا لبناء "سد النهضة" دون اتفاق بشأن آليات تشغيله وتخزين المياه. واستعرض وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، أمام جلسة خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" في نيويورك، "الأضرار" التي تتحسب لها بلاده جراء بناء السد الإثيوبي. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر. وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تقول أديس أبابا إن إنشاء السد "الكهرومائي" يدعم خططها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن الرئيس عبد المجيد تبون تحدث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، حول "قضية تهريب المعارضة بوراوي"، وأن اتصالهما "سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية، وما ترتب عنها من تصدع في العلاقات الثنائية". كما أعلن الرئيس الجزائري عودة سفير بلاده إلى فرنسا قريباً، وذلك بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين، إثر اتهام الجزائر لموظفين دبلوماسيين تابعين لفرنسا بالتورط في عملية إجلاء سرية لمواطنة جزائرية عبر تونس.