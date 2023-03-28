لبنان الحر

قرر مجلس الوزراء بعد الجلسة التي عقدت ظهر اليوم في السراي الحكومي اعتماد التوقيت الصيفي ابتداء من منتصف ليل الأربعاء ـــــ الخميس.

صوت لبنان

التقى السفير السعودي وليد البخاري رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميّل ولفت اننا واثقون من إرادة وتطلعات الشعب اللبناني للخروج من الأزمات لا سيما وأن لبنان عوّدنا على مناعته تجاه الأزمات وقدرته على النهوض منها.

radio orient

اطلق رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، صندوقا لدعم البلدية في ظل العجز المالي التي تعاني منه، معتبرا ان "المدخول والجبايات، اضافة الى اموال الصندوق البلدي المستقل لم تعد تكفي لسد النفقات، مع تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية الخانقة".

اذاعة النور

اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان انه ليس من مصلحة المسيحيين والمسلمين منع التسوية الرئاسية وهدم مشروع الدولة ونحر الشراكة الوطنية ومقاطعة مجلس النواب وتعطيل مجلس الوزراء والتعامل مع انتخاب رئيس الجمهورية بنزعة "غالب ومغلوب".

صوت المدى

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، النائب نقولا صحناوي وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة وآخر المستجدات.