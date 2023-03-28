تفاعلت أحزاب وتكتلات سياسية مصرية مع مقترح بدء جلسات "الحوار الوطني"، مطلع شهر أيار المقبل، فبينما رحبت أحزاب بتحديد موعد مؤكدة أنه سيكون "فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي في البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين"، قال ممثلو أحزاب معارضة إن تحديد موعد انطلاق جلسات الحوار "جاء متأخراً" وإنهم سيحددون موقفهم من المشاركة "خلال الأسبوعين المقبلين". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 نيسان الماضي، إلى إجراء "حوار وطني" بشأن مختلف القضايا "يضم جميع الفصائل السياسية" باستثناء تنظيم "الإخوان"، الذي تصنفه السلطات المصرية "إرهابياً".

في إطار سعيها لزيادة معدلات الزيارة السياحية، والوصول إلى 30 مليون زائر سنوياً، أعلنت مصر، الاثنين، عن تسهيلات سياحية بنظام "التأشيرة الاضطرارية". وتسمح هذه التسهيلات لمواطني الصين والهند، وشرائح معينة من الأتراك، بالحصول على التأشيرة عند الوصول من أحد المنافذ المصرية، في حين تتيح لمواطني إيران وإسرائيل دخول مناطق معينة بالبلاد بتأشيرة عند الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق مع شركات سياحة.

نجح ائتلاف "إدارة الدولة"، فجر يوم الاثنين، في تمرير قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات العراقية في صفقة واحدة بعد أسابيع من الشد والجذب بين الائتلاف الذي يهيمن على المقاعد النيابية، وبين نحو 80 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة والمتحالفين من القوى السياسية خارج البرلمان، وفي مقدمتها "التيار الصدري". ويتكون ائتلاف "إدارة الدولة" من قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية وتحالفي "عزم" و"السيادة" السنيين، والحزبين الكرديين "الاتحاد" و"الديمقراطي".

بدأ السودانيون العد العكسي لانتقال الحكم من العسكريين إلى المدنيين، إذ اقترب الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق مطلع نيسان المقبل، مع إعلان لجنة "صياغة الاتفاق" تسليم مسودة "الاتفاق النهائي" للأطراف، وبتسارع خطى "مؤتمر إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية" المنعقد في الخرطوم والمستمر لليوم الثاني توالياً. وعلمت "الشرق الأوسط" أن الجلسات المغلقة التي عُقدت الاثنين، بحثت "آليات إصلاح جهازَي الشرطة والمخابرات العامة".