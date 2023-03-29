8-أخبار إذاعية:

لبنان الحر

التقى عضو هيئة الرئاسة في "حركة أمل" النائب قبلان قبلان، وفداً من نقابة عمال ومستخدمي هيئة "أوجيرو" برئاسة النقيب إميلي نصار.

وبحث قبلان مع الوفد شؤون المؤسسة وأسباب الإضراب الذي تنفذه النقابة منذ أيام، بالإضافة إلى تداعياته وسبل المعالجة لتحصيل حقوقهم بالطريقة الصحيحة.

صوت لبنان

طالب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر "الحكومة وبإلحاح، بإعادة النظر في اشتراكات الكهرباء (كهرباء الدولة)، لأنها مجحفة وغير عادلة وتلحق ضرراً كبيراً بالفنادق على وجه الخصوص".

radio orient

بحث نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب، مع سفير البرازيل لدى لبنان تارسيسيو كوستا في تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وذلك خلال زيارة تعارفية للسفير البرازيلي إلى مقر المجلس.

اذاعة النور

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أن "لا أحد في لبنان يستطيع أن يدير شؤون البلد من موقعه الطائفي على حساب بقية المكونات، ولا أحد يطمح لذلك على الإطلاق، كلنا نطلب شراكة ونسعى من أجل أن تكون الشراكة حقيقية قائمة على الإحترام المتبادل والمواطنية الصادقة وعلى عدم التمايز والتمييز بين المواطنين".

صوت المدى

التقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة نائب الرئيس فواز كبارة في مقرها في فردان، وفد البنك الدولي برئاسة دافيد برنستين، حيث عقد اجتماع بحضور اعضاء الهيئة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‏.