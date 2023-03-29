تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في إسرائيل على رغم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميداً مؤقتاً لخطته المثيرة للجدل والتي تهدف لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وقد أعلن قادة الاحتجاج الاستمرار في فعالياتهم ضد التعديلات القضائية حتى إلغائها بالكامل.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".

واصل المتظاهرون التدفق إلى الشوارع في تل أبيب ومدن أخرى، مؤكدين ضرورة إلغاء جميع التشريعات التي تتضمنها الخطة المثيرة للجدل وعدم الاكتفاء بتجميدها مؤقتاً، وأعلن قادة حركة الاحتجاج الكبرى ضد خطة الحكومة للإنقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، إنهم سيستمرون في المظاهرات الأسبوعية، وحذروا من أن يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخدع المواطنين بإعلانه تعليق التشريعات وأكدوا أن المطلوب الآن هو التراجع عن الخطة والدخول في حوار صادق لا تشوبه ألغام ومطبات مخادعة.

طالب رئيس لجنة الأمن في الكنيست بإعادة وزير الدفاع الى منصبه بعد أن أقاله نتنياهو رداً على مطالبه بالعدول عن خطة إصلاح القضاء.

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد استعداده للحوار وفق منحى محدد والسعي بإنجاز دستور لإسرائيل على أساس وثيقة الإستقلال.