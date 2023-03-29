أعلنت بيلاروسيا، أمس، أنَّها ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" روسية على أراضيها رداً على "ضغوط" غربية، مشيرة إلى أنَّها لن تتلقَّى معها مفاتيح التحكم. وأوضحت الخارجية البيلاروسية، في بيان، أنَّ مينسك "تتعرَّض منذ سنتين ونصف السنة لضغوطات... غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما"، مندّدة بـ"تدخل مباشر ووقح" في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا.

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس، بـ"الإعلان الخطير" . لكن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على أن روسيا بصدد نقل أسلحة نووية.

قال قائد القوات البرية الأوكرانية، أمس، إنَّ بلاده تسعى لإلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية التي تحاول السيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد، مشيراً إلى اعتماد خطة "إنهاك العدو".

بدأت أوكرانيا تسلّم أولى الدبابات الثقيلة من الغرب. وتسلَّمت كييف دبابات "تشالنجر" البريطانية و"ليوبارد" الألمانية التي وُعدت بها منذ مطلع السنة، تزامناً مع هجوم الربيع الذي تخطط القوات الأوكرانية لشنه.

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن إيران شنّت 83 اعتداء على المصالح الأميركية في المنطقة منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن للرئاسة. وتعهد أوستن في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بالدفاع عن القوات الأميركية ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة ضد التهديد الإيراني، قائلاً: «لقد تصرفنا بحزم عندما هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران القوات الأميركية في العراق وسوريا»، متوعداً بمزيد من الضربات في حال استمرت هذه الاعتداءات.

كانت مدرسة ناشفيل الابتدائية الخاصة، في ضواحي غرين هيلز، مسرحاً لجريمة راح ضحيتها 3 أطفال في التاسعة من عمرهم، و3 من الموظفين، عندما دخلت مسلحة في الـ28 من عمرها المدرسة مدججة بالسلاح وفتحت النار مودية بحياتهم.

صعّدت كوريا الشمالية التوترات ولوّحت بقدراتها على استخدام الأسلحة النووية ضد أي تهديدات خارجية. فيما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلاده مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية "في أي وقت وفي أي مكان". يأتي ذلك مع وصول حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" إلى جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

قضى 39 مهاجراً في حريق نشب صباح الثلاثاء في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة، على ما أفادت الحكومة المكسيكية.

شهدت باريس والمدن التي سارت فيها المظاهرات توتراً مع رجال الأمن أمس، وأحياناً مناوشات، كما حدث في تولوز وبوردو ورين، بالتوازي مع ما بيّنته الأرقام من تراجع في أعداد المتظاهرين لسببين: التخوف من العنف والشغب، واعتبار أن القانون سيتم العمل به، مهما كان حجم التعبئة المناهضة له. وكانت أرقام المخابرات قد توقعت نزول ما بين 650 ألف متظاهر، و900 ألف إلى الشوارع، بمن فيهم نحو مائة ألف في باريس، إلا أن أرقام الاتحاد العمالي أفادت بأن مظاهرة العاصمة شهدت مشاركة 450 ألف شخص مقارنة بـ800 ألف الأسبوع الماضي.

قدّم عدد من الأحزاب والقانونيين مذكرات اعتراض إلى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا على ترشح الرئيس رجب طيب إردوغان للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة خلافاً للدستور.

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا توقيف ثمانية أشخاص مساء الاثنين في إطار تحقيقين حول شبهات بالإعداد «لاعتداء إرهابي». وأفاد مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن الموقوفين هم «شباب سلكوا طريق التطرف» وانخرطوا في الحركة الجهادية.

يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، موسكو اليوم؛ لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتناول ملفات عدة يهيمن عليها تنسيق البلدين حول المسار المتعثر بشأن إحياء الاتفاق النووي.