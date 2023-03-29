أكَّد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اتصال هاتفي، أهميةَ العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الرياض وبكين. وإذ أعربَ ولي العهد السعودي، عن تقدير بلاده للمبادرة الصينية، لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران، فقد أشاد الرئيس الصيني بدور السعودية في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول منطقة الشرق الأوسط.

بدأت في بغداد أمس المباحثات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الخلافات النفطية، لا سيما بعد صدور قرار تحكيم دولي لمصلحة بغداد بشأن تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا.

حث عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي في ليبيا، مجلسي "النواب" و"الدولة" مجدداً على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، ضمن "إطار زمني واضح".

قال باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، خلال زيارته إلى تونس، إن المفوضية الأوروبية "لا تزال مصممة على دعم الشعب التونسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة" التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن زيارته شكلت أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على "التزام الاتحاد الأوروبي بقيم الديمقراطية وسيادة القانون".

أعاد تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا فتح ملف المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وطريقة التعامل معهم، وسط مطالب حقوقية بسرعة التحقيق في ما تضمنه من انتهاكات، تتعلق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

من المقرر أن تنتهي الأطراف السودانية العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، الأربعاء من وضع مسودة مكتملة الأركان للاتفاق السياسي النهائي، بعد إدراج مخرجات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ضمن بنود الاتفاق النهائي، استعداداً للتوقيع عليه في الأول من نيسان.