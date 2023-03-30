لبنان الحر

أعرب وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، عن شكره لدولة باكستان لوقوفها إلى لبنان، وذلك خلال تسلمه من السفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر، هبة تتضمن 1.6 طن من أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية مقدمة من جمعية الأدوية في باكستان، سيتم توزيعها على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية.

صوت لبنان

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمجلس المركزي للمصرف الى الاستمرار في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين في القطاع العام والاساتذة في التعليم الرسمي واساتذة الجامعة اللبنانية على سعر صيرفة 45000 ليرة للدولار الاميركي لأن عكس ذلك يعني خسارة 50 في المئة من الراتب اذا اعتمد سعر الصيرفة الحالي اي 90000 ليرة للدولار".

radio orient

توجّه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، خلال الدرس الرمضاني للحكومة والقوى السياسية والهيئات الإجتماعية والعمالية مسلمين ومسيحيين بالقول: "لا بد من إنقاذ اجتماعي مشترك لأن الكارثة تطحن كل شيء، والتضخم والبطالة تبتلع البلد، وسوق العمل مفتاح الإنقاذ الاجتماعي، والنزوح السياسي أم الكوارث، ودون إنقاذ اليد اللبنانية العاملة لبنان ينتحر".

اذاعة النور

أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم باننا "لم نلتزم مع أحد بتسمية خلال كل فترة الحديث عن الرئاسة، بل كنَّا نقول لمن يسأل عن عدم حسم الموقف وأنَّنا لا زلنا نفكر، ثم في مرحلة أخرى حسمنا خيارنا من دون إعلان الإسم، ثم جاءت مرحلة ثالثة تمَّ فيها الإعلان من خلال سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله".

صوت المدى

أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال لقائه النائب وضاح صادق والمستشار القانوني المحامي محمود الناطور للتحدث حول إنشاء مبنى جديد للركاب والرحلات العارضة والسياحية في مطار بيروت الدولي، إلى أن "السند القانوني للإجازة بعقد الإنشاء والتجهيز والتشغيل هو منبثق من أحكام قانون رسوم المطارات الصادر بتاريخ 19/3/1974 وتعديلاته الذي أجاز لشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية الوطنية".