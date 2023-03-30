اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر مخيم عسكر القديم شرق نابلس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة وحاصرت منزلاً، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية". ووفق وكالتيْ "وفا" و"معاً" الإخباريتين الفلسطينيتين، اندلعت مواجهات عقب اقتحام المخيم أدت إلى إصابة شاب برصاص إسرائيلي. وطالبت القوات الإسرائيلية أحد الشبان المحاصَرين بتسليم نفسه عقب محاصرة المنزل. واعتقلت القوات عنان السوداني، بعد فشلها في اعتقال نجله من داخل المنزل المحاصَر، وعقب ذلك انسحبت من المكان، وفقاً لما ذكرته "معاً".

صبّ اليهود اليمينيون جام غضبهم على العرب بعد أن علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التشريعات القضائية، فهاجموا قرى فلسطينية في الضفة الغربية وبعض العرب في مناطق القدس. وهاجم مستوطنون، مركبات للفلسطينيين قرب حوارة وأحرقوا سيارتين، بعد ساعات من هجوم استهدف البلدة وكاد يتسبب في خسائر كبيرة. وشنّ مستوطنون في وقت متأخر، الاثنين، هجوماً على منازل الفلسطينيين في حوارة؛ ما أدى إلى إصابة 11 منهم جراء الاعتداءات وبالغاز.