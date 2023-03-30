أعلن وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، أن المملكة المتحدة تخطّط لإيواء طالبي اللجوء مؤقتاً في قواعد عسكرية مهجورة أو حتى في سفن، وذلك بغية تخفيض تكاليف إيوائهم في فنادق، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الوزير أمام النوّاب إنّ الحكومة تعمل على إيواء "عدة آلاف" من طالبي اللجوء في مباني ثكنات قديمة ومساكن متنقّلة في قاعدتَين سابقتَين لسلاح الجو الملكي في جنوب شرق وشرق إنجلترا.

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إنه ما زال قلقا لأن الوضع الأمني في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لم يتحسن بعد. وقال لدى وصوله المحطة، إنه يسعى لمعاينة الوضع لتقليل خطر وقوع حوادث كبرى في الموقع.

أقر رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريغوغن، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني. وقال بريغوغن في رسالة صوتية: "المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني، وللأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاغنر العسكرية الخاصة". وتشهد باخموت، وهي مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور، قتالا ضاريا ودمارا كبيرا فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

حققت أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية نجاحاً أكبر من الجيش في أوكرانيا، وفقاً لما أكده تقرير أصدرته مؤسسة بحثية رائدة في مجال الدفاع في المملكة المتحدة. وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد ذكر التقرير الصادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو أقدم مؤسسة بحثية مختصة بالشؤون العسكرية والأمنية في العالم، أن وكالات التجسس الروسية بدأت في الاستعداد لغزو أوكرانيا منذ حزيران 2021، وأن جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) كان أكثر جاهزية وسرعة في الوصول إلى السجلات والبيانات الحكومية في المناطق الأوكرانية التي أعلنت القوات الروسية الاستيلاء عليها.