أكدت حكومة الوحدة الليبية "المؤقتة" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، مشاركتهما في الاجتماع الذي يعتزم "مركز الحوار الإنساني"، وهو منظمة دبلوماسية خاصة مقرها جنيف، تنظيمه الشهر المقبل. وذكر مصدر في المركز - على اطلاع واسع بشأن التحضيرات الجارية لعقد ما يصفه بـ"اجتماع تشاوري غير رسمي" - أن "المركز تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء"، موضحاً أن "جميع المؤسسات الليبية ممثلة فيه".

في إطار جهود حكومية مصرية لتحسين أحوال الأطباء، عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، الأربعاء، أول اجتماعات اللجنة المشكَّلة لدراسة الملف، وتبادل الرؤى؛ للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحي من الجوانب الفنية، والإدارية، والاجتماعية، والمالية، "ما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطباء"، وفق إفادة رسمية من الوزارة. ويشكو أطباء مصريون من "سوء الأوضاع المهنية والمادية"، الأمر الذي أدى إلى "زيادة هجرة الأطباء". وكانت "نقابة الأطباء المصرية" قد أعلنت، في إفادة رسمية، في كانون الثاني الماضي، أن "عام 2022 شهد أعلى معدل للاستقالات بين الأطباء، والذي يقدَّر بنحو 4261 طبيباً وطبيبة".

قال الإعلام الرسمي السوري، إن الرئيس بشار الأسد أجرى تعديلاً وزارياً لتغيير 5 وزراء؛ منهم وزير النفط، وعيَّن فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، خلفاً لبسام طعمة. ونص المرسوم على تسمية الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والدكتور عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، والسيد لؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، والسيد أحمد بوسته جي وزير دولة، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا" السورية الرسمية. وينهي المرسوم تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.