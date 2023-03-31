لبنان الحر

لفت "الاتحاد العربي للنقابات"، في بيان، إلى أن "العمال والموظفين وأسرهم، إضافة إلى كل الفئات الضعيفة في لبنان يواصلون تحمل تداعيات الأزمة الاجتماعية، مقابل تراخ دولي وعربي في مؤازرة لبنان ودعمه في مواجهة خطر الانهيار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية".

صوت لبنان

شرح وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، خلال لقائه مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الحالية، بالإضافة إلى نظرة الدولة اللبنانية لملف النازحين السوريين.

radio orient

عبّرت السفيرة الفرنسية ان غريو، خلال اطلاق المرحلة الثانية من مشروع "شبكة" SHABAKE بعد إعلان اختتام مرحلته الأولى التي دامت 3 سنوات، في احتفال أقيم في ​الجامعة اليسوعية​، عن "سرورها بوجودها في حرم ​جامعة القديس يوسف"، مشيرة إلى أن "هذا الصرح الجامعي تدعمه ​فرنسا​ كثيرا ويخرج أجيالا من اللبنانيين واللبنانيات".

اذاعة النور

أشار النائب ​غسان سكاف​، حول زيارة الوفد النيابي ال​لبنان​ي إلى بلجيكا إلى أن "‏كابوس ‫النزوح السوري في لبنان كان محور لقاءات الوفد النيابي مع ​الاتحاد الأوروبي​".

صوت المدى

شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه ابناء الجالية اللبنانية في الأردن في ختام زيارته إلى عمّان، على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت"، وعلى "حل قضية النزوح السوري، الذي يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني، وبات يهدد الاستقرار ومستقبل البلد وهويته".