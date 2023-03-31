اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متواصلة في شهر رمضان بدأت تتكثف وتأخذ طابعاً متحدياً، مع دعوات واسعة لاقتحام جماعي، سبقت دعوات حاخامات لذبح قرابين الفصح في المسجد خلال الأعياد القريبة التي تتداخل مع رمضان، فيما دعا مسؤولون فلسطينيون ومرجعيات دينية إلى حماية الأقصى والنفير له. واقتحم عشرات المستوطنين المسجد على شكل مجموعات متتالية وأدّوا طقوساً تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، وقرب باب الرحمة، محميين بقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي قيدت وصول المصلين المسلمين إلى المسجد قبل ذلك، ولا تزال تمنع الاعتكاف في داخله.

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، اليوم (الخميس)، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي دهمت بلدة قباطيا جنوب جنين في الضفة الغربية، وفقاً لوكالة "الأنباء الألمانية". ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت قباطيا، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم الذي لم يكن موجوداً حينها في المنزل". وأَضافت أن "قوات الاحتلال احتجزت نزال لعدة ساعات، قبل أن تعتقل شقيقه معتصم". وقالت مصادر طبية إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، ونُقلوا لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا. وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.