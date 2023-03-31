دخلت موسكو على خط أزمة إعداد قوانين الانتخابات الليبية، معلنة دعم مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، في المسار الذي اتخذه مع المجلس الأعلى للدولة وفقاً لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، يأتي ذلك في وقت حرّض فيه الصادق الغرياني، المفتي الليبي السابق، المواطنين على الاعتراض والتعبير عن غضبهم تجاه ما سماه "التلاعب الذي يتم باسم المصالحة بالبلاد، في ذكرى العدوان على العاصمة". وانتقلت المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن حول القضايا الليبية، المتعلقة بـ"المرتزقة" والانتخابات (...)، من جلسات مجلس الأمن الدولي، إلى اللقاءات المباشرة مع الأطراف السياسية وسط مخاوف في البلاد من "تعارض وجهتي نظر البلدين حول المبادرة الأممية بشأن الاستحقاق المنتظر".

تفيد الخطة التنفيذية لعملية تبادل الأسرى والمعتقلين الـ887، بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بأن تتم العملية عبر ستة مطارات وتستمر لثلاثة أيام متتالية. كانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية قد توصلتا إلى صفقة جزئية في ملف الأسرى والمعتقلين في 11 مارس (آذار)، تقضي بتبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين وأقارب القيادات، بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكشف ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو الوفد الحكومي المشارك في المفاوضات، لـ"الشرق الأوسط"، أن عملية التبادل سوف تبدأ الثلاثاء 11 أبريل (نيسان)، حيث سيتم في هذه المرحلة نقل وزير الدفاع اليمني الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني السابق اللواء ناصر منصور هادي، إلى جانب أسرى من العسكريين، من مطار صنعاء إلى مطار عدن الدولي.

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس إن ستة جنود أميركيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الأخيرة. يرفع ذلك حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأميركية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة ستة جنود أميركيين. كما أشارت تقديرات البنتاغون إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.