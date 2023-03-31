نشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الخميس، حصيلة رصده أبرز تحركات القوات الروسية في سوريا مع إكمالها الشهر الـ90 من مشاركتها في الحرب؛ دفاعاً عن نظام بشار الأسد، ورأى تبعاً لذلك، تراجعاً في وتيرتها. وشهد الشهر الأول من العام الثامن سلسلة من التدخلات الروسية شملت أحداثاً قليلة، ففي شمال غربي سورية، وتحديداً ضمن منطقة خفض التصعيد التي وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، اتفاقاً بشأنها، لم تُرصد أي غارة جوية من قبل المقاتلات الحربية الروسية، بينما أُفيد بتاريخ 18 مارس (آذار) بأن ضابطاً روسياً رفيع المستوى قدم إلى ريف منبج وانتقى قرابة 30 ضابطاً من ذوي الخبرات العسكرية والقتالية، في الفرقة السابعة التابعة للنظام، واصطحبهم مع عتادهم الثقيل إلى جبهات إدلب، واستبدل بهم عناصر من الفرقة الأولى، بعد زيادة هجمات "هيئة تحرير الشام" على مواقع قوات النظام.

قالت منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة في تونس، إن البلاد شهدت حالة "أشبه بالفرار الجماعي" بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد بشأن تشديد القيود على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، المقيمين بشكل غير قانوني.

وأوضح "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، في أحدث تقرير حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن الحملة العنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ساهمت في تعميق البيئة الطاردة. لافتاً إلى أنه بعد خطاب الرئيس في 21 فبراير (شباط) الماضي، شهدت البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة الوضع الإداري، وعمليات الطرد من العمل ومن المنازل، واعتداءات جسدية ولفظية ضد المهاجرين. وتشهد تونس تدفقات وعمليات مغادرة يومية عبر البحر من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية.