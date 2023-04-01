لبنان الحر

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقرّ الرّئاسة الثّانية في عين التينة، رئيس لجنة الشّباب والرّياضة النّيابيّة النّائب سيمون أبي رميا، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة ولشؤون تشريعيّة.

صوت لبنان

لفت النّائب ميشال ضاهر، إلى أنّه "يبدو أنّ موضوع رئاسة الجمهورية وُضِع على نار حامية خارجيًا، وأعتقد أنّ انتخاب رئيس بات قريبًا"، مشيرًا إلى أنّ "الخبر إيجابي من ناحية إنهاء الفراغ، ولكن مع الأسف جميع الكتل النيابية بانتظار التّفاهمات الخارجيّة المصرّة على ألّا يشكّل الرّئيس المقبل تحدّيًا لأحد؛ وهنا بيت القصيد".

radio orient

دعا نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس، الحكومة، الى "الإسراع في امضاء الشطور الجمركية، وبذلك لا يضطر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل الى التجديد او اللجوء الى الاستثناءات".

اذاعة النور

ذكر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي، تعليقًا على إضراب موظفي "أوجيرو"، أنّ "الإضراب الحاصل على خلفية الأزمة الاقتصادية المالية، النقدية والاجتماعية التي تطال كل القطاعات اليوم وصلت إلى قطاع الاتصالات".

صوت المدى

التقى النائب سيمون أبي رميا، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وحمّله هموم جبيل الصحية والاستشفائية.