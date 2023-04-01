خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لبلاده. وأوضح بوتين في كلمته أن التطورات الدولية تتطلب تعديل سياسة البلاد الخارجية. وتابع قائلاً: "لقد تطلبت منا التغييرات الجذرية في الحياة الدولية أن نعدل بجدية وثائق التخطيط الاستراتيجي الرئيسية، ومن بينها مفهوم السياسة الخارجية لروسيا، والذي يحدد مبادئ ومهام وأولويات النشاط الدبلوماسي"، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" بدوره، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن موسكو تسعى لبناء نظام عالمي جديد يكون أساساً للعلاقات الدولية. وأضاف أن "استخدام القوة ضد من يهدد روسيا ستكون عقيدتنا الجديدة".

يثير توقف رئيسة تايوان تساي إنغ - وين في الولايات المتحدة، ضمنَ زيارتها إلى أميركا الوسطى، غضبَ الصين التي عدّت الزيارة "استفزازاً". ومن المقرر أن تزورَ تساي نيويورك في طريقها إلى غواتيمالا وبليز ولوس أنجليس في رحلة العودة. وتأتي جولة تساي إنغ - وين في أميركا الوسطى في إطار جهود تعزيز العلاقات بين تايوان والدول الـ13 التي لا تزال تعترف رسمياً بالجزيرة. وقالت تساي لصحافيين في المطار قبل مغادرتها تايوان إنَّ «الضغط الخارجي لن ينال من عزيمتنا. نتحلَّى بالهدوء والثقة. لن نرضخ ولن نستفز "الآخرين". وتعدّ زيارة تساي إلى الولايات المتحدة الأولى منذ عام 2019 والسابعة منذ توليها المنصب عام 2016. ورأى مكتب الشؤون التايوانية في بكين، أن محطة تساي الأميركية تشكّل "استفزازاً". وقالت المتحدثة باسمه جو فنغليان إنَّ "هذا العبور المفترض لزعيمة تايوان هو في الحقيقة استفزازاً يهدف إلى نيل الاستقلال بالاعتماد على الولايات المتحدة". وفي ردّها على اللقاء المحتمل لتساي برئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي في لوس أنجليس، لوَّحت جو فنغليان بـ"إجراءات حاسمة للرد"، وأكَّدت أنَّ اللقاء سينتهك مبدأ الصين الواحد. في المقابل، دعت واشنطن على لسان مسؤول كبير الصين إلى عدم استخدام الزيارة المرتقبة «لرد فعل مبالغ فيه، أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان".