جاءت السعودية ضمن أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، والكويت، والمفوضية الأوروبية، وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ. ووجّه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" الشكر للمانحين الذين ساهموا بمبلغ 268 مليون دولار أميركي استجابة لنداء التمويل الإنساني البالغ مليار دولار في تركيا عقب الزلزال، حاثاً الدول على تقديم الدعم والمساهمة فيه. وأوضح المتحدث ينس ليركه، أن المساعدات تأتي دعماً للاستجابة التي تقودها حكومة تركيا، مبيناً أن تسعة ملايين شخص تضرروا بشكل مباشر من الزلزال الذي وقع قبل شهرين، فيما نزح ثلاثة ملايين شخص. وأضاف أن "وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وصلت بالمساعدات غير الغذائية إلى أكثر من 4.1 مليون شخص، وبالمساعدات الغذائية الطارئة إلى 3 ملايين شخص، فيما تلقى أكثر من 700 ألف شخص الدعم لتحسين أماكن معيشتهم، بما يشمل الخيام ووحدات الإسكان الخاصة بالإغاثة وأدوات إصلاح الخيام". وأشار ليركه إلى أن "1.6 مليون شخص حصلوا على مساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، وتم تسليم نحو مليون لتر من مياه الشرب"، منوهاً إلى أنه "تم دعم وزارة الصحة في تركيا بـ4.6 مليون جرعة لقاح، و16 عيادة صحية متنقلة، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية للصحة الإنجابية وعلاج الصدمات والإصابات"

عززت تحولات إقليمية وتحركات ثنائية من محاولات "إعادة بناء العلاقات" بين مصر وسوريا، وبعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى دمشق، يصل نظيره السوري، فيصل المقداد إلى القاهرة فيما عدّه مراقبون وخبراء تحدثوا إلى "الشرق الأوسط"، أنها "إشارة إضافية على تسهيل التحركات بالملف". ومنذ ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا، في (شباط) الماضي، تواترت زيارات واتفاقيات بين أطراف إقليمية بارزة تصب في مسار "تخفيف التوتر" في الإقليم، والمضي قدما في مسار "إعادة بناء العلاقة" مع سوريا التي استقبل رئيسها بشار الأسد، في أعقاب الزلزال، وزراء خارجية: مصر، والأردن، والإمارات في زيارات منفصلة. ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن "مباحثات الوزير السوري في القاهرة، ستؤكد بشكل لا لبس فيه أن مصر من الدول المؤيدة لعودة العلاقات السورية - العربية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وكذلك عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في أقرب الآجال، في مقاربة بين المستويين الثنائي والعربي".