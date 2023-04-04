لبنان الحر

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، السفيرة الأميركية دوروثي شيا.

صوت لبنان

أشار وزير الاتصالات جوني القرم أنه على تواصل دائم مع نقابة موظفي أوجيرو وأنه منذ اليوم الأول كان مع الموظف ومع المواطن الذي يجب أن لا ينقطع عنه الإنترنت.

radio orient

لفت النائب بلال عبدالله اننا نؤكد في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، موقفنا الداعم لوزير الداخلية القاضي بسام مولوي، في إصراره على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية مهما كانت الظروف.

اذاعة النور

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق بحضور السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي، وجرى بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها .

صوت المدى

أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، الى أن "الصناعي اللبناني يبتكر ويبدع في عمله لأنه ينبع من فكره وقلبه وخبرته ومهارته وتفوّقه وعلمه وحرصه على تصميم منتج جديد يفيد ويخدم المجتمع". ولفت بوشكيان، أثناء تفقّده معمل "سالتيك" لصناعة الأفران في مزرعة يشوع، الى أنه" يعمل وفق معايير الصحة والجودة والنوعية والسلامة العامة، لذلك يتمكّن من تصريف إنتاجه في لبنان، ومن التصدير إلى العديد من البلدان التي بواسطة أفرانه وآلاته باتت تصنّع الخبز اللبناني".