لبنان الحر

استقبل رئيس" الحزب الديمقراطي "اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي يرافقه السفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي والوفد المرافق. وتطرّق البحث إلى "أهمية تعزيز لغة الحوار للوصول إلى حلحلة الأزمات الداخلية العالقة وعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد".

صوت لبنان

شدد ‏‏الوزير السابق زياد بارود على أن "الانتخابات البلدية هي موجب دستوري ، والمعركة يجب ان لا تكون بين وزير الداخلية الذي يقوم بواجباته وبين طبقة سياسة تضمر عكس ما تقول". واعتبر أنه "في حال لم تحصل الانتخابات البلدية ولم يتم التمديد لها سنكون امام معضلة كبيرة".

radio orient

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء أمس، وزير الدولة في وزارة ‏الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان السيد إبراهيم عبد ‏العزيز السهلاوي وأعضاء الوفد، في حضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب هادي ‏أبو الحسن، حيث تم عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.‏

اذاعة النور

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع وفد من "البنك الدولي" في الوزارة اليوم، برئاسة المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، يرافقه مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ابراهيم دجاني، في حضور رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.

صوت المدى

شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، خلال جولته على مصنع "‏bma‏" ‏للدهانات في الوادي الصناعي في نهر الموت، على أنّه "كما في كلّ زيارة خاطفة غير معلن عنها أو ‏محضّر لها، أجد أن عملية الإنتاج والإجراءات الحمائية والتدابير المطلوبة تجري وفق ما هو مخطّط لها، ‏وبحسب أجندة موضوعة لتلبية الزبائن وتأمين الطلبيات بحسب المواصفات والمعايير والشروط الفنية ‏والتقنية، إضافة إلى استخدام المواد الأولية عالية الجودة".‏