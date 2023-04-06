ما بعد الكارثة - مارك بييريني وفرانشيسكو سيكاردي – 4/4/2023

في تركيا، قدّرت الأمم المتحدة بأن 15 مليون شخص تضرّروا بشكل مباشر جرّاء الزلزال، من بينهم 3 ملايين من دون مأوى، فيما انتقل مليونَي شخص آخرين إلى أجزاء أخرى من البلاد لتأمين فرص عمل والحصول على الرعاية الصحية والالتحاق بالمدارس. تحرم عمليات الانتقال الطوعية هذه مدنًا تركية كبرى مثل غازي عنتاب وكهرمان مرعش وشانلي أورفة من أفضل قواها العاملة، ما يشكّل خطرًا على قطاعَي التجارة والصناعة في المنطقة. في هذا الإطار، قد يتمكّن بعض اللاجئين السوريين في المنطقة من تولّي بعض هذه الأعمال الشاغرة، ما سيحدّ من طموحات أنقرة بإعادتهم إلى بلادهم.

أما في سورية، فقد ناهز عدد السكان المتضرّرين من الزلازل 9 ملايين شخص، ولا سيما في محافظتَي حلب وإدلب، بحسب وكالات الأمم المتحدة. وتأتي مهمة مساعدة ضحايا الزلزال لتُضاف إلى تداعيات حرب أهلية عمرها عقد من الزمن في شمال غرب سورية، حيث البنى التحتية لقطاع الرعاية الصحية مدمّرة أساسًا، ناهيك عن انتشار عدد كبير من النازحين داخليًا. وستُلقى مسؤولية تطبيق الرزمة الجديدة من المساعدات عقب الزلزال بشكل كبير على عاتق منظمات الأمم المتحدة العاملة أساسًا في المنطقة. لكن من الضروري توخّي الحذر لتفادي إحداث أي شكل من أشكال الهندسة الديموغرافية قي المناطق المحاذية للحدود مع تركيا.

عمومًا، كان التضامن الدولي قويًّا لمدّة ستة أسابيع بعد وقوع الزلزال. والآن، سيتطلّب تنفيذ التعّهدات البالغة قيمتها 7 مليارات يورو عزمًا ومثابرةً من الوكالات المعنية، التي ستواجه تاعيات الكارثة الهائلة من جهة، ومجموعة واسعة من القيود السياسية من جهة أخرى