لبنان الحر

اعتبر المتحدث باسم "اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت" ابراهيم حطيط، أن "الحقيقة في ​لبنان​ فعل ناقص، والعدالة فيه يتوسطها حرف علة، والمحاسبة أساسها فيه نصب ومنصوب أطاح بكل علوم أبو الأسود الدؤلي وسيبويه ليكون قواعده الخاصة التي تتلخص بالفرار من العقاب والتلطي خلف ​الطوائف​ والسياسيين والأحزاب، التي تسيطر على كل شيء في هذا البلد المسكين وتعين حتى رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعمل بأمر أولياء نعمتها، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأنظمة التي لا تطبق، إلا على من لا صوت ولا ظهر لهم، عنيت بهم عامة الشعب اللبناني".

صوت لبنان

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أن "اكثر من 800 الف عامل في القطاعين العام والخاص ينتظرون انعقاد جلسة مجلس الوزراء لاقرار مراسيم زيادة الحد الادنى للاجر وملحقاته في القطاع الخاص، وزيادة بدل النقل ومنحة الحضور الانتاجي في القطاع العام ومختلف القطاعات العسكرية".

radio orient

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، خلال إجتماعه مع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ضرورة "التضامن مع المرضى والحد من المعاناة التي يواجهونها في هذا المجال"، مشددًا على "أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات المعنية جميعًا لتحقيق أولوية هذا الهدف وبما لا ينعكس سلبًا في الوقت نفسه على المراكز العلاجية والأطباء".

اذاعة النور

التقى مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر بمركز الحزب في صيدا، وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو قيادة الجبهة في لبنان فؤاد عثمان.

وقدم الوفد، بحسب بيان للحزب، "التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، وشكر له التقديمات الاجتماعية للمخيمات". وعرض المجتمعون، "للاوضاع الإجتماعية في المخيمات، وتحديدا في مخيم عين الحلوة حيث تمت مناقشة سبل التعاون للوقوف إلى جانب أهلنا في المخيمات في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب".

صوت المدى

بحث وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر، في وضع مرفأ بيروت ومتابعته ودعمه لتفعيل عمله، وذلك من خلال السعي لتطوير العمل المرفئي القائم على مبدا تأمين المتابعة الدائمة للعمل، مؤكدًا أن "هذا العمل سينعكس ايجاباً، على الموظفين داخل المرفأ".