أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان أن إسرائيل ملتزمة الحفاظ على حرية العبادة وحرية الوصول (إلى المسجد) لجميع الاديان ولن تسمح للمتطرفين المعنيين بتغيير هذا، مضيفاً هناك إجراءات إسرائيلية للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة النفوس.

نشرت الشرطة الإسرائيلية مقاطع مصورة تظهر إنفجارات ناجمة على ما يبدو من مفرقعات داخل المسجد الأقصى، وظلال أشخاص يرمون الحجارة، وعناصر من شرطة مكافحة الشغب يتقدمون داخل المسجد وهم يحتمون من المفرقعات.